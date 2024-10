Governador Eduardo Riedel faz reunião com prefeitos eleitos e reeleitos de Mato Grosso do Sul

O governador do Estado de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, fez uma reunião na manhã desta segunda-feira (21), com os 78 prefeitos eleitos e reeleitos do Estado, por meio das Eleições Municipais 2024. O encontro teve como objetivo entrosar os prefeitos e fortalecer as parcerias para as próximas gestões. Durante o evento também foi divulgado o seminário da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul), que acontecerá de 4 a 6 de novembro deste ano, no Bosque Expo, em Campo Grande.

Em coletiva de imprensa, o governador falou sobre a importância da parceria entre Estado e municípios. “As políticas públicas de MS são mais eficientes com essa parceria, por isso temos que estreitar laços para dar um melhor resultado para a população Sul-mato-grossense como um todo”, pontuou Riedel.

Também presente na reunião, o presidente da Alems (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul), o deputado estadual Gerson Claro, comentou sobre as emendas destinadas para os municípios.

“A Assembleia Legislativa é assertiva na contribuição como base do Governo que está mantendo o equilíbrio. O Estado vive num momento de equilíbrio, de estabilidade, e vamos estreitar esse relacionamento com os prefeitos, para fazermos um bom trabalho pela população”, disse Gerson.

Com o apoio do Governo do Estado, por meio do programa ‘MS Ativo Municipalismo’, as ações vêm sendo executada por Riedel desde o início do mandado.