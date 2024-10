Gino Ferreira é eleito presidente do Sindicato Rural de Dourados

O produtor rural Gino José Ferreira foi eleito como presidente do Sindicato Rural de Dourados para o quadriênio 1º dezembro/2024 a 30 de novembro/2028. O comunicado ocorreu neste final de semana.

Gino terá como vice-presidente Michael Araújo de Oliveira, 1º secretário José Tarso Moro da Rosa, 2º secretário Rodrigo Adolfo Velloso Pavel, 1º tesoureiro Paulo Cesar Barbosa Vieira e 2º tesoureiro Gilberto Nishioka.

Já os suplentes na diretoria são Cesar Roberto Dierings, Marise Ayumi Iguma, Aristeu Alceu Carbonaro, Oscar Noda, Carlos Eduardo Macedo Marquez e Marcio Chaves. Já o Conselho Fiscal é formado pelos titulares Francisco Eduardo Custódio, Gilberto Darci Bernardi e Walter Benedito Carneiro, tendo como suplentes Douglas Franco, Jose Roberto Ribeiro Pinto Júnior e Nilson Roberto Teixeira. O delegado representante é Gino José Ferreira.

O atual presidente Angelo Ximenes parabenizou a escolha de Gino para ocupar o cargo e desejou boa sorte para todos que irão compor a nova equipe. Além disso, Ximenes também aproveitou o momento para relembrar os trabalhos prestados no Sindicato Rural de Dourados e ressaltou a importância do trabalho em equipe diante das condições econômicas e da conjuntura política que trazem desafios para o produtor rural.

