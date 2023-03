Gleice Jane tem 45 dias para assumir mandato, após convocação da Mesa Diretora

A professora de Dourados e primeira suplente do PT, Gleice Jane Barbosa, terá 45 dias para assumir o mandato, após convocação da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Ela entra na vaga deixada com a morte do deputado Amarildo Cruz (PT), na última sexta-feira (17), em Campo Grande.

Conforme o regimento interno da Casa de Leis, “o suplente convocado para substituição ou para o preenchimento definitivo de vaga terá, a fim de tomar posse, o prazo de trinta dias, prorrogável por metade desse tempo, pela Mesa, a requerimento escrito do interessado”. Assim, a professora tem até a segunda quinzena do mês de abril para tomar posse.

O prazo pode casar positivamente para Gleice Jane, que está sob atestado médico por 120 dias, devido à síndrome de Guillain-Barré, um distúrbio autoimune, em que o sistema imunológico do corpo ataca parte do sistema nervoso. A professora concursada da SED (Secretaria de Estado de Educação) divulgou, na semana passada, em vídeo na rede social, que foi diagnosticada com a doença e que ficaria afastada das redes sociais no período inicial de tratamento, para cuidar da saúde.

“A recuperação é um pouquinho lenta, por isso, nos próximos dias, estarei afastada das redes sociais, do WhatsApp. E farei isso porque, neste momento, preciso concentrar todas as minhas energias no meu corpo, para me recuperar logo. Em breve, a gente está de volta, com todas as atividades e retomando os trabalhos”, disse ela.

Consternada pelo falecimento do deputado Amarildo Cruz, a futura deputada informou como pretende atuar no Legislativo estadual. “Vamos dar continuidade ao legado do companheiro deputado Amarildo, que, assim como nós, tinha um projeto coletivo, dedicado às ações antirracistas, em favor das mulheres, dos indígenas, dos idosos e jovens, da luta pela terra, pelo meio ambiente, oportunizando um amplo diálogo e aproximando, cada vez mais, a população da Casa de Leis”, enfatizou.

É previsto que a Mesa Diretora da Assembleia já inicie os trâmites de convocação, informando os prazos regimentais e com o presidente da Casa, deputado Gerson Claro (PP), declarando oficialmente, na sessão desta terça-feira (21), a vacância do cargo que era de Amarildo Cruz, convocando a professora Gleice Jane.

Como previsto no regimento interno da Casa, a professora poderá pedir afastamento do cargo na SED para assumir o mandato ou continuar lecionando, se a profissão não atrapalhar seu desempenho como deputada e ida às sessões.

Entenda o que é a síndrome de Guillain-Barré

A síndrome de GuillainBarré é um distúrbio autoimune, ou seja, o sistema imunológico do próprio corpo ataca parte do sistema nervoso, que são os nervos que conectam o cérebro com outras partes do corpo. É geralmente provocado por um processo infeccioso anterior e manifesta fraqueza muscular, com redução ou ausência de reflexos. Várias infecções têm sido associadas à síndrome de GuillainBarré, sendo a infecção por Campylobacter, que causa diarréia, a mais comum. A incidência anual é de 1-4 casos por 100.000 habitantes e pico entre 20 e 40 anos de idade. (Fonte: Ministério da Saúde).

