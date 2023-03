UEMS recebe planetário móvel que visitará 79 municípios

Primando pela educação a UEMS há anos desenvolve um brilhante trabalho que já pode ser visto em mostras fora do Estado quando se trata de astrologia, na última segunda-feira (21), a instituição recebeu o planetário móvel que foi comprado através da emenda parlamentar do deputado Vander Loubet (PT).

A instituição desenvolve há 30 anos projetos inovadores que permitem a interação do aluno e a universidade. O planetário é móvel e projeta imagens similares ao céu ou realidades virtuais. Vai ser transportado para todos os campus da UEMS, fazendo com que todos os alunos possam viver essa experiência.

“É a universidade pública se fazendo presente e levando educação e ciência nos rincões de Mato Grosso do Sul. Eu fico feliz de saber que os 79 municípios receberão este projeto, proporcionando cultura e educação a todos, em aldeias, quilombolas e muitos outros locais do Estado”, comemorou o deputado.

O reitor da Universidade, Laércio Alves de Carvalho agradeceu a entrega do Planetário móvel afirmando a alegria da instituição em receber o sonhado aparelho de última geração.

A instituição tinha um modelo inflável antigo, mas agora está todo modernizado com imagens atualizadas e pronto para ir até os 79 municípios.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.