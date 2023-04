Gleice Jane “estranha no ninho” dentro dos aliados ao Governo

Aliados da base do Governo na Assembleia, os deputados do PT terão a missão de resolver como ficará a bancada já que a deputada Gleice Jane, que tomou posse na vaga do ex-deputado Amarildo Cruz foi categórica que não fará alianças com o PSDB.

“Não tenho compromisso. Se o projeto for importante para a população, vou defender os interesses da população. O meu interesse é defender os interesses do povo”, declarou a terceira mulher nesta legislatura da Assembleia Legislativa.

“É um caso para o Kemp (deputado estadual Pedro Kemp) e o Zeca (deputado estadual Zeca do PT) resolverem”, justificou Londres Machado ( PP), líder do Governo.

Zeca do PT e Pedro Kemp estão com a missão de conversar com a deputada que nas últimas votações não se posicionou contra, mas vale destacar que não foram projetos de grandes relevâncias ou polêmicos a favor do Governo.

O PT com a aliança com Eduardo Riedel tem todas as subsecretarias do governo (promoção da igualdade racial; pessoa idosa; mulheres; população indígena; juventude; LGBTQIA+; assuntos comunitários e pessoas com deficiência), Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) e a secretaria executiva de Agricultura Familiar.

Gleice Jane poderá ser uma “estranha no ninho”, caso opte em ser oposição declarada.

