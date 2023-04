Mega-Sena acumula e próximo concurso vai para R$50 milhões

Sem sortudos o prêmio da Mega – Sena acumula para R$50 milhões e próximo concurso acontece na quarta-feira (26).

Setenta apostadores acertaram a quina e vão receber, cada um, o prêmio de R$ 58.471,80. A quadra teve 5.743 acertadores e pagará o prêmio individual de R$ 1.018, 14. O prêmio máximo não teve ganhador.

As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio em qualquer lotérica do país ou pala internet, no site da Caixa Econômica Federal.

