Gerson participa do desfile de 7 de Setembro e destaca a reflexão sobre democracia e nação

O presidente da ALEMS (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul), deputado estadual Gerson Claro (PP), participou neste domingo (7), do desfile cívico-militar em comemoração ao Dia da Independência do Brasil, realizado na Rua 13 de Maio, em Campo Grande.

Ao lado do governador Eduardo Riedel, de autoridades civis, militares e representantes das forças de segurança do Estado, Gerson Claro acompanhou o desfile que reuniu tropas do Exército Brasileiro, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, instituições civis e escolas da Capital.

Em sua fala ao final da solenidade, o parlamentar destacou a importância do 7 de Setembro como um marco de reflexão e reafirmação dos valores democráticos.

“Estamos na semana da pátria e é muito gratificante ver este movimento de independência, as escolas manifestando a questão do patriotismo, dos símbolos nacionais, assim como os nossos principais símbolos, o hino e a bandeira. São os símbolos do desfile, é o ápice do movimento de independência. Para nós, é o momento de fazermos essas reflexões, dos momentos políticos, institucionais que vive o Brasil, e reforçar o nosso compromisso com a democracia e com os princípios que regem a nossa nação” afirmou Gerson Claro.

O desfile de 7 de Setembro é um dos eventos mais tradicionais de Campo Grande e mobiliza milhares de pessoas todos os anos, reafirmando o sentimento de patriotismo e de pertencimento à nação brasileira.