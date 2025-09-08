Ataque de abelhas fere pedestres e interdita estabelecimentos no Centro da Capital

Um ataque de abelhas feriu pedestres e interditou uma quadra na região Central de Campo Grande, na manhã desta segunda-feira (8). O caso ocorreu na Rua 26 de Agosto.

Segundo apurado pela equipe de reportagem do jornal O Estado, que esteve no local, duas pessoas levaram várias picadas e precisaram de atendimento médico. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar e do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) socorreram as vítimas.

Devido o ocorrido, o prédio do INSS, lojas e escritório de advocacia localizados entre a Rua 14 de Julho e Calógeras ficaram interditados por conta do risco do enxame.

Após vistoria na região, foi constatado que as abelhas moram em uma árvore oca, em frente ao prédio do INSS. Elas teriam ficado agitadas, quando atacaram pedestres que passam pelo local.

De acordo com relatos de populares, centenas de abelhas saíram de dentro da árvore e picaram pessoas que passavam pela calçada ou desciam do ônibus.

Conforme os bombeiros, a previsão é que o quadrilátero seja reaberto só no período da noite, quando será possível remover as abelhas da árvore. “Chegamos no local, fizemos isolamento e orientamos o pessoal ali do comércio, da população em torno, a se afastar. Durante o dia nós não podemos mexer porque pode ficar mais alvoroçado ainda. Mas foi feito o isolamento, e no período noturno o bombeiro vai poder mexer com as abelhas”, detalhou o Subtenente do CBMMS, Chermont.

“Em caso de ataque é necessário passar por atendimento médico, pois não se sabe se o individuo é alérgico. Basta uma picada para a pessoa ter as vias aéreas trancadas. Inclusive, uma senhora foi atendida aqui pois a pressão dela subiu muito. Duas pessoas foram conduzidas para o hospital”, acrescentou ele.

Com Suelen Morales