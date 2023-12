Gerson entrega acesso à unidade de produção de leitões da Alfa

O governador em exercício Gerson Claro entregou nesta quinta-feira (28) a pavimentação do acesso à Cooperalfa (Cooperativa Agroindustrial Alfa), em Sidrolândia. Foram investidos R$ 2,8 milhões para levar asfalto em um trecho de 1,52 km, do entroncamento da MS-162 até a Unidade de Produção.

“Esta inauguração coroa o ano de muito trabalho do Governo do Estado. Mato Grosso do Sul é o sétimo produtor de suínos do Brasil e o quinto em exportação. Sidrolândia participa desta frente de crescimento. O Estado vive um momento ímpar, de geração de empregos e atração de investimentos. Quem ganha com isto é a população”, afirmou Gerson Claro.

“Para chegarmos até aqui, este projeto passou por várias mãos. Em 2024 serão lançadas obras importantes para Sidrolândia. Teremos um bom futuro para quem deseja o bem da cidade”, disse a prefeita de Sidrolândia, Vanda Camilo.

O novo acesso foi viabilizado com recursos do Fundersul (Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário de MS).”Quando iniciamos a tratativa de trazer a Cooperalfa, o Estado se comprometeu em fazer o acesso a unidade. Hoje tem a melhor suinocultura do país, com mais avançada tecnologia. Um setor que gera empregos e o Estado vai continuar apoiando”, afirmou o secretário da Semadesc, Jaime Verruck.

A Cooperalfa, por exemplo, inaugurou sua unidade de produção em maio deste ano, com investimento de R$ 140 milhões. A Unidade de Produção está abrigando 4.500 matrizes que em fevereiro vão dar criar a 3.000 leitões que serão levados com 23 kg para engorda em granjas de produtores integrados . Em maio devem atingir os 120 kg necessários para abate no Frigorífico da Cooperativa Aurora em São Gabriel do Oeste.

O gerente da UPL, Paulo Both , destacou o apoio do Governo para viabilizar o empreendimento. Além do asfalto ao acesso, o Estado implantou a rede de energia elétrica.

