Gerson diz que Novo PAC reforça importância de parcerias para investimento em Infraestrutura

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gerson Claro, que na semana passada participou no Rio de Janeiro do lançamento do Novo PAC, está otimista com as perspectivas de investimentos em infraestrutura, fundamentais para o País alcançar um crescimento sustentável.

” O que me parece positivo no planejamento anunciado é o espaço aberto para as parcerias público privada, estratégia já adotada em Mato Grosso do Sul com sucesso. Pelo menos 1/3 do R$ 1,7 bilhão de investimento anunciado, são recursos da iniciativa privada”, explica o presidente da ALEMS. Na sessão desta terça-feira (15), Claro ocupou a tribuna para destacar o bom momento do Estado, de estabilidade política e crescimento econômico.

No caso de Mato Grosso do Sul , boa parte dos R$ 44,7 bilhões de investimentos anunciados para o Estado, serão viabilizados por meio de concessões já existentes ou em vias de serem formalizadas.

Para Mato Grosso Sul são considerados prioritários investimentos nas rodovias federais BR-163 e 267, ferrovia Malha Oeste (que liga o Estado ao Porto de Santos). Acesse também: ANTT reajuste tarifas e pedágio na BR-163 ficará mais caro