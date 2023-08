ANTT reajuste tarifas e pedágio na BR-163 ficará mais caro

Foi aprovado pela ANTT (Agência Nacional de Transporte Terrestre) nesta terça-feira (15), o reajuste da Tarifa Básica do Pedágio em todos os pontos da BR-163 em Mato Grosso do Sul. O aumento começa a valer a partir desta sexta-feira (18).

A rodovia é administrada desde 2014, pela CCR MSVia, porém deverá passar por processo de relicitação. A deliberação que determinou o aumento, assinada pelo diretor-geral, Rafael Vitale Rodrigues, segue a variação do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) e chega a 16,82%.

Com os novos preços, automóveis de passeio, como caminhonetes e furgões, por exemplo, o pedágio será de R$ 6 em Mundo Novo e R$ 9,10, em Campo Grande e em Rio Verde do Mato Grosso, município localizado na região Norte de Mato Grosso do Sul.

Já àqueles veículos pesados de seis eixos, as tarifas vão variar entre R$ 36 e R$ 54,60, segundo o novo tabelamento.

Em todo o Estado, são nove praças de cobrança: P1 (Mundo Novo); P2 (Itaquiraí/Naviraí); P3 (Caarapó); P4 (Rio Brilhante); P5 (Campo Grande); P6 (Bandeirantes/Rochedo/Jaguari); P7 (São Gabriel do Oeste/Camapuã); P8 (Rio Verde de Mato Grosso) e P9 (Pedro Gomes/Sonora).