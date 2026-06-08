Gerson destaca índice de aprovação da ALEMS que consolida reconhecimento da população de MS

A ALEMS (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul) manteve a avaliação positiva de 70% da população conforme levantamento divulgado pelo Instituto Ranking Brasil Inteligência. A pesquisa realizada entre os dias 1º e 5 de junho de 2026, com 2 mil entrevistados em 30 municípios do Estado, aponta a manutenção de elevados índices de aprovação da Casa de Leis, refletindo a confiança construída junto à sociedade sul-mato-grossense.

Os resultados seguem uma trajetória de estabilidade observada ao longo de todo o ano. Levantamentos anteriores do instituto registraram índices de aprovação entre 70% e 72%, demonstrando uma percepção positiva e contínua sobre o trabalho desenvolvido pelo Parlamento Estadual. Além disso, quase metade dos entrevistados classificou a atuação da ALEMS como boa ou ótima, enquanto os índices de desaprovação permaneceram abaixo dos 20%.

Para o presidente da ALEMS, Gerson Claro, a avaliação representa o reconhecimento de uma construção coletiva baseada no diálogo, na transparência e na aproximação com a população.

“Esta aprovação não pertence a uma pessoa ou a uma gestão específica. Ela é fruto do trabalho diário dos deputados, dos servidores e de todos que contribuem para que a Assembleia seja uma instituição cada vez mais próxima da sociedade. É um reconhecimento ao esforço coletivo de uma Casa que busca ouvir, dialogar e entregar resultados para a população sul-mato-grossense”, afirmou.

Nos últimos anos, a ALEMS tem ampliado gradativamente os espaços de participação social e fortalecido sua presença na vida da comunidade. Além da atividade legislativa e fiscalizadora, a instituição passou a promover ações voltadas à integração entre os poderes e à aproximação com a população.

Um dos exemplos é a tradicional Corrida dos Poderes, que em 2026 chega a sua 4ª edição, evento que reúne milhares de participantes e incentiva a prática esportiva, a qualidade de vida e a convivência entre servidores públicos e cidadãos. A iniciativa se consolidou como uma das maiores corridas de rua do Estado, promovendo saúde e integração social.

Outro destaque é a Festa Junina da ALEMS, que passou a integrar o calendário institucional da Casa, reunindo servidores, familiares e a comunidade em um ambiente de confraternização, valorização da cultura popular e fortalecimento dos laços comunitários.

A Assembleia também avançou na promoção da inclusão com a implantação de uma sala voltada ao acolhimento de crianças com deficiência e neurodivergências durante eventos e atividades institucionais. O espaço foi pensado para garantir conforto, acessibilidade e participação das famílias, reforçando o compromisso da instituição com a diversidade e a cidadania.

Segundo Gerson Claro, essas iniciativas refletem uma visão de Parlamento que ultrapassa os limites das sessões plenárias e busca estar presente na vida das pessoas.

“Temos procurado construir uma Assembleia aberta ao diálogo, que valoriza seus servidores e compreende que a estabilidade institucional é um patrimônio da sociedade. Quando há respeito entre as instituições, previsibilidade e confiança, criamos um ambiente favorável ao desenvolvimento do Estado e à melhoria efetiva da vida das pessoas. Esse reconhecimento da população mostra que estamos no caminho certo e nos motiva a continuar aperfeiçoando nosso trabalho.”

A valorização dos servidores também é apontada como um dos pilares da gestão. O fortalecimento das equipes técnicas, a modernização administrativa e a busca permanente pela eficiência têm contribuído para consolidar uma Assembleia mais preparada para responder às demandas da sociedade.

Em um cenário de desafios crescentes para as instituições públicas, os índices de aprovação revelados pela pesquisa indicam que a ALEMS tem conseguido manter uma relação de credibilidade junto à população, baseada na construção de consensos, na responsabilidade institucional e na busca por soluções que contribuam para o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul.