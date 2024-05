Gerson destaca crescimento do Estado na festa dos 44 anos de Costa Rica

Ao participar das comemorações dos 44 anos de emancipação de Costa Rica, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gerson Claro destacou “o período mágico” que Mato Grosso do Sul experimenta com um ritmo de crescimento bem acima da média nacional, com uma carteira de investimentos privados contratados na faixa de R$ 100 bilhões.

” Este crescimento é ancorado num princípio fundamental, defendido pelo governador Eduardo Riedel,que é o de construir um modelo de desenvolvimento social e ambientalmente sustentável. Não podemos deixar ninguém pra traz , isto significa, oferecer políticas públicas voltadas à redução das desigualdades sociais, estender a mão às famílias em vulnerabilidade social, implementando programas como o vale a renda , a isenção da tarifa de energia elétrica “, destacou Gerson ao se manifestar durante a entrega das obras de ampliação do prédio onde funciona a Fundação Hospitalar Costa Rica, obra com investimento de R$ 1,3 milhão.

O presidente da Assembleia foi prestigiar a abertura da 3ª Expo Rica e junto com o prefeito Cleverson Alves participou de toda agenda comemorativa dos 44 anos da cidade que incluiu a entrega e o lançamento de obras .Gerson lembrou que mês passado foi entregue a pavimentação da MS-316, trecho Paraíso das Águas/Costa Rica, estrada estratégica para o município onde já foram feitos R$ 140 milhões de investimentos em obras e estão sendo executados em R$ 40 milhões .

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: