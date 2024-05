Gerson defende parceria institucional para garantir benefícios à população

Ao participar do lançamento das obras de uma escola de 6 salas de aula em Dois Irmãos do Buriti, na Aldeia Água Azul, onde serão investidos R$ 3,1 milhões , o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gerson Claro, reafirmou sua posição favorável a política de entrega de resultados adotada pela gestão governador Eduardo Riedel que tem levado obras e serviços aos 79 municípios de Mato Grosso do Sul, contemplando de forma igualitária todas as cidades independente da filiação partidária do prefeito .

“Esta postura republicana que já era praticada pelo ex-governador Reinaldo Azambuja, tem produzido resultados e garantido estabilidade institucional, dividendos para a sociedade. O foco é atender as necessidades da população. As questões eleitorais devem ser restritas ao período de campanha “, destacou o deputado que fez um balanço da sua atuação parlamentar em favor de Dois Irmãos do Buriti.

Gerson destacou como investimento estratégico do Governo do Estado para o município , a pavimentação da MS-453, trecho de 33,96 km em fase de conclusão , que liga Dois Irmãos do Buriti a Nioaque , reduzindo pela metade ao acesso à BR-060, rodovia que é um dos eixos viários da Rota Bioceânica. Já está em fase de elaboração o projeto executivo de engenharia e impacto ambiental do asfalto da MS-355, ligação Dois Irmãos do Buriti/Sidrolândia/Terenos, que pode ser uma rota alternativa de acesso a Campo Grande.

Nova escola

Na Aldeia Água Azul já está sendo montado o canteiro de obras para a construção do prédio da Escola Estadual Indígena Cacique Ndeti Reginaldo, que hoje funciona só funciona no período noturno em três salas de uma escola municipal oferecendo o Ensino Médio . Quando estiver pronta a nova escola, a reivindicação da comunidade é que funcione em tempo integral, oferecendo também o Ensino Fundamental.

O cacique Claudemir Silva Jorge agradeceu o apoio do deputado que fez gestões junto ao Governo do Estado para a construção do prédio da Escola Cacique Ndeti Reginaldo entrar no planejamento desde ano. Ele lembrou que Gerson viabilizou recursos para a construção de um barracão onde a comunidade se reúne nos eventos comemorativos e a aquisição de um trator .

Na Aldeia Buriti, o Governo do Estado vai investir R$ 2,2 milhões na construção da quadra poliesportiva e do refeitório da Escola Estadual Indígena Natividade Alcântara Marques.

