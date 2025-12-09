Gerson Claro reforça repúdio ao feminicídio e manifesta apoio à deputada Gleice Jane

Com a sequência de casos de feminicídio no Brasil e com os recentes casos em Mato Grosso do Sul, o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), deputado estadual Gerson Claro, reforçou nesta terça-feira (9) durante a sessão, o repúdio aos índices alarmantes de violência registrados no Estado. Ele destacou o compromisso permanente da Casa de Leis com a conscientização e a mobilização no enfrentamento à violência contra a mulher.

Durante a sessão plenária, Gerson Claro lembrou que, mesmo após a mobilização nacional “Mulheres Vivas!”, realizada no último domingo para chamar atenção aos casos de violência de gênero, Mato Grosso do Sul registrou seu 38º feminicídio no ano. “É mais um caso ocorrido, justamente um dia após um movimento que mobilizou o Brasil inteiro, nos envergonha e nos deixa indignados. Isso nos convoca ainda mais a continuar essa luta, que não é só das mulheres, mas de toda a sociedade sul-mato-grossense”, destacou Gerson.

O presidente da ALEMS também reafirmou o apoio à deputada estadual Gleice Jane, vítima de ameaças misóginas e de morte pelas redes sociais no fim de semana. Gerson reforçou que a Casa está unida em solidariedade à parlamentar e empenhada em ampliar políticas de enfrentamento à violência contra as mulheres.

“Manifesto em nome da Casa nosso repúdio absoluto a qualquer violência. As instituições públicas têm avançado, com mudanças importantes de protocolo na Polícia Civil, na Casa da Mulher, no Ministério Público, e com iniciativas como o projeto ‘Todos por Elas’. Mas essa é uma pauta que exige o compromisso de toda a sociedade: famílias, igrejas e todas as organizações que querem um Mato Grosso do Sul que não passe por essa vergonha”, explicou o deputado.

Ao final, Gerson Claro reiterou que a Assembleia permanecerá vigilante e atuante no combate a qualquer forma de violência contra a mulher, reafirmando que a proteção e o respeito às mulheres são prioridades inegociáveis.

