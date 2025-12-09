Homem é preso por descumprir medidas protetivas e ameaçar ex em Rio Verde

Mulher relatou que o homem se aproximou na condução de um veículo, fechou o carro em que estava e colidiu com o automóvel

Na tarde desta segunda-feira, (08), um homem de 31 anos, foi preso por descumprir medidas protetivas de urgência e se aproximar sua ex-companheira em Rio Verde de Mato Grosso.

A vítima relatou que, no dia 22 de novembro de 2025, enquanto estava na rua com uma colega de trabalho, o homem se aproximou na condução de um veículo, fechou o carro em que a vítima estava e colidiu com o automóvel, que resultou em danos perceptíveis.

Em seguida, bastante exaltado, o homem a ameaçou de morte, afirmando que iria até a fazenda onde ela reside e mataria a vítima. Na investigação do caso foram reunidos elementos que demonstraram a escalada de agressividade e o reiterado descumprimento das medidas protetivas, situação que evidenciou risco concreto à integridade física e psicológica da vítima.

O pedido de prisão preventiva formulado no âmbito de inquérito policial instaurado foi deferido e cumprido.

O investigado foi localizado, preso por uma equipe da Delegacia de Polícia Civil de Rio Verde de Mato Grosso. O homem foi encaminhado à unidade prisional, onde permanece.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.