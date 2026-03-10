Gerson Claro lidera avaliação popular entre deputados estaduais de MS, aponta pesquisa Ranking

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado estadual Gerson Claro (PP), aparece como o parlamentar estadual mais bem avaliado de Mato Grosso do Sul, de acordo com a pesquisa de avaliação da Casa e dos 24 deputados estaduais realizada pelo Instituto Ranking Brasil Inteligência.

No levantamento, Gerson Claro lidera a preferência dos entrevistados com 12,6% das menções, quando a população foi questionada sobre qual deputado estadual mais se destaca na atuação em defesa do Estado. Na sequência aparecem Paulo Corrêa (9,4%), Pedro Caravina (6,6%), João Henrique Catan (5%) e Paulo Duarte (4,6%).

A pesquisa foi realizada entre os dias 1º e 6 de março de 2026, ouvindo 2.000 moradores com 16 anos ou mais em 30 municípios de Mato Grosso do Sul, com intervalo de confiança de 95% e margem de erro de 2,2 pontos percentuais.

Além da avaliação individual dos parlamentares, o levantamento também aponta que a Assembleia Legislativa tem 70% de aprovação da população, reforçando a percepção positiva da atuação do Parlamento estadual junto à sociedade Sul-mato-grossense.