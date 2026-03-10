Gestão do Aeroporto de Brasília será vinculada a terminais de Bonito, Dourados e Três Lagoas

O Ministério de Portos e Aeroportos definiu que a futura concessionária do Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, em Brasília, também deverá assumir a gestão de três terminais em Mato Grosso do Sul: Bonito, Dourados e Três Lagoas. O modelo divulgado pela Folha de S.Paulo faz parte de uma estratégia federal para vincular ativos de alta rentabilidade a aeroportos regionais, garantindo investimentos em infraestrutura no interior que dificilmente seriam viabilizados em leilões isolados.

O processo será realizado por meio de uma venda assistida, formato que facilita a transferência da concessão atual para um novo investidor sem interromper os serviços. A Inframerica, que administra o aeroporto da capital federal desde 2012, terá a obrigação de apresentar um lance no certame, assegurando a continuidade do processo. Além das unidades sul-mato-grossenses, o pacote inclui outros sete aeroportos em Goiás, Mato Grosso, Paraná e Bahia.

O cronograma do governo prevê que o edital passe pela aprovação do plenário do TCU (Tribunal de Contas da União) em abril. Caso o parecer seja favorável, o leilão deve ocorrer no segundo semestre de 2026. A expectativa é que, além da atual operadora, ao menos duas outras grandes empresas do setor participem da disputa.

Para Mato Grosso do Sul, a integração desses terminais a um grande centro logístico como Brasília deve impulsionar o turismo em Bonito e fortalecer o escoamento e a conexão corporativa nas regiões industriais e agrícolas de Dourados e Três Lagoas. Antes dessa movimentação, o mercado monitora o leilão do Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, marcado para o dia 30 de março, que servirá como teste para o apetite dos investidores.

Por Michelly Perez