Gerson Claro destaca mensagem de união e esperança na Cantata de Natal da ALEMS

O Coral da ALEMS (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul) trouxe na noite dessa quarta-feira (11), a magia do Natal em uma apresentação que emocionou a todos que estiveram presentes na rampa de acesso ao Palácio Guaicurus. O evento, encantou os participantes com as canções natalinas e a chegada do Papai Noel, que distribuiu doces e sorrisos ao som de “Vem, que está chegando o Natal”.

A Cantata de Natal incorporou elementos da cultura sul-mato-grossense, como o rasqueado, a sanfona e a viola que tocam a alma do Estado. Sob a regência do maestro Nilo Cunha, uma orquestra com flauta, violino e violoncelo acompanhou as vozes e a solista Alice Cunha, em um repertório diversificado que incluiu músicas clássicas, sacras e regionais.

Para o deputado Gerson Claro, presidente da ALEMS, o momento vai além da música, simbolizando a essência natalina de amor, esperança e renascimento. “A Cantata de Natal vem justamente para alimentar essa espiritualidade natalina e a presença de Deus em todos os lados. Esse ambiente na Assembleia traz o espírito de união, perdão e esperança, para que o ano de 2025 possa nos trazer dias melhores. Aos servidores, deputados e às famílias sul-mato-grossenses, desejamos um Natal de paz, esperança, alegria, fraternidade e da presença divina em todos os lares”, afirmou o parlamentar.

Gerson Claro também destacou a importância de gratidão nesta época do ano. “O Natal é tempo de reflexão, de perdão e de amor. Gostaria de agradecer a Deus pela dádiva da vida e por estarmos aqui compartilhando este momento especial. Meu agradecimento especial ao Coral da ALEMS, que nos presenteou com uma belíssima apresentação, demonstrando que esta é também uma época de união das famílias”, completou.

O evento também contou com a presença do vice-governador Barbosinha (PSD), que ressaltou a colaboração entre os parlamentares para o desenvolvimento do Estado. “Natal é tempo de gratidão e de preparar nossos corações para a chegada do grande aniversariante”, afirmou o vice-governador.

O Coral da ALEMS, com 45 integrantes e músicos convidados, apresentou ainda canções como “Hay que Sembrar en Navidad”, “Na Manjedoura”, “Benção” e “Marcas do Que se Foi”, destacando-se pela criatividade e pela incorporação de ritmos regionais, como a Guarânia. Entre os destaques estavam “Guarânia de Natal” e “Cantata Cabocla”, que trouxeram um toque especial à 20ª edição do evento.

O Coral foi criado com o objetivo de promover o desenvolvimento das potencialidades artísticas e culturais dos servidores públicos. O projeto foi implantado em 12 de maio de 2003, durante a 7ª Legislatura da Casa de Leis. A apresentação inaugural ocorreu em 21 de outubro de 2003, sob a coordenação da secretária de Gestão de Pessoas e presidente de honra da Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet, Marlene Figueira da Silva, que permanece à frente do grupo até os dias atuais.