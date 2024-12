Tio acusado de abusar de sobrinhas com síndrome de Down é preso em Dourados

Tio de 41 anos acusado de estuprar duas sobrinhas com síndrome de Down é preso por uma equipe da SIG (Seção de Investigações Gerais) em conjunto com a PCMS (Polícia Civil do Mato Grosso), em Dourados.

O crime aconteceu no município de Itaúba (MT). Segundo os policiais, o autor, tio das vítimas, aproveitava-se da confiança para levar as crianças a terrenos baldios, onde cometia os abusos, durante o trajeto para a igreja.

Após a Polícia Judiciária de Mato Grosso solicitar prisão preventiva do suspeito, foi identificado um possível paradeiro dele na cidade de Dourados, onde foi preso.