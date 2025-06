Gerson Claro celebra sucesso do 3º Arraiá ALEMS como símbolo de aproximação entre Poder e população

Na noite da última sexta-feira (27), o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), deputado Gerson Claro (PP), destacou o 3º Arraiá da ALEMS, tradicional evento junino que uniu servidores, parlamentares, representantes dos Poderes e a população em uma grande celebração de solidariedade, cultura popular e integração institucional.

Realizado na rampa de acesso à sede do Legislativo estadual, o Arraiá trouxe este ano com a representação simbólica do tradicional banho de São João de Corumbá, além de reunir 23 barracas organizadas por entidades assistenciais, oferecendo comidas típicas, bebidas e brincadeiras, como a pescaria e o espaço kids. Toda a renda arrecadada foi revertida para as instituições participantes.

Incluído no Calendário Oficial de Eventos do Estado por meio da Lei 6.123/2023, o evento vem se consolidando como uma tradição da Casa de Leis. Para o presidente Gerson Claro, o sucesso da festa reafirma o compromisso da Assembleia em se aproximar da população e apoiar o terceiro setor.

“Eu estou supersatisfeito. Quero parabenizar todos que organizaram essa festa. Com certeza, pela alegria, pela quantidade de pessoas e pelo número de entidades beneficiadas, essa edição vai ficar para a história. Não tenho dúvida de que será uma tradição. A Assembleia é uma casa de poder, mas não pode ser um poder distante do povo. Quando realizamos um evento como esse, aberto à população e com fins solidários, mostramos que a Casa do Povo está verdadeiramente aberta ao povo”, destacou o deputado Gerson Claro.

A festa teve ainda apresentações musicais dos grupos Trem Pantaneiro e Canto da Terra, conduzidas pelo DJ Pit, e o tradicional concurso de dança e trajes caipiras. O ambiente familiar e a forte presença da sociedade civil demonstraram o espírito integrador do evento.

O governador Eduardo Riedel (PSDB), que também prestigiou o Arraiá, elogiou a iniciativa liderada pelo presidente da ALEMS. “Desde que Gerson Claro assumiu a presidência, ele colocou como prioridade apoiar as instituições e aproximar a Casa Legislativa da sociedade. Esse evento mobiliza servidores, amigos, instituições e mostra o quanto a união entre os Poderes e a sociedade civil é essencial para não deixarmos ninguém para trás”, afirmou.

Com forte adesão popular e apoio institucional, o 3º Arraiá da ALEMS reforça o papel do Parlamento como espaço de diálogo, aproximação e ação social concreta em benefício de toda a sociedade sul-mato-grossense.

