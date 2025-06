Um dos últimos atendimentos da Justiça Itinerante acontecem nesta segunda em São Conrado e Santo Amaro

Nesta segunda-feira, dia 30 de junho, os bairros São Conrado (Unidade I) e Santo Amaro (Unidade II) recebem o atendimento da Justiça Itinerante, promovida pelo TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul). A unidade móvel funcionará das 7h às 11h30, com senhas limitadas e prioridade para idosos, gestantes e pessoas com deficiência.

O serviço oferece orientação e solução para demandas como ações de alimentos, cobranças, conversão de separação em divórcio, rescisão contratual, entre outros atendimentos jurídicos gratuitos.

Essa será uma das últimas datas do atual ciclo de atendimentos antes da divulgação do novo calendário semestral, que informará as próximas localidades e datas em que o ônibus da Justiça Itinerante estará presente nos bairros da Capital.

Locais de Atendimento – Segunda-feira (30/6)

Unidade I – São Conrado: Av. Gal Alberto Carlos de Mendonça, s/n – em frente à Policlínica

Unidade II – Santo Amaro: Rua Ministro José Linhares, s/n (esquina com a Rua Yokohama) – em frente à UPA

Outras localidades já atendidas na Capital:

Jardim Campo Belo: Rua Gualter Barbosa, s/n (esquina com a Rua Costa Rica), em frente à E.E. Ada Teixeira

Vila Nasser: Rua Januário Barbosa, 366 – em frente ao CRAS

Serviço: Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelos telefones (67) 3314-5503 ou 3314-5537, ou comparecer pessoalmente à sede do Juizado, localizada na Rua Antônio Corrêa, 85 – Vila Glória (entre as ruas Rui Barbosa e Pedro Celestino, próximo à Av. Fernando Corrêa da Costa).