Gerson anuncia inclusão do asfalto da Gameleira no plano de obras do Fundersul

A pavimentação de um trecho de 55,30 km da Estrada da Gameleira, entre o distrito de Capão Seco e o entroncamento com a BR-267, vai ser incluída no planejamento de obras de infraestrutura do Governo do Estado , custeado com recursos do Fundersul.

Segundo o governador em exercício , Gerson Claro , a obra vai melhorar a logística de escoamento da produção de três dos maiores polos de produção agrícola do Estado (Sidrolândia, Rio Brilhante e Maracaju), abrangendo a região onde está localizada a Usina Passatempo. O projeto também beneficiará centenas de pequenas propriedades rurais localizadas nos assentamentos Capão Bonito (1,2 e 3), Estrela , Eldorado e Barra Nova.

A pavimentação deste trecho da Gameleira se conectará com o asfalto da MS-258 e o do acesso ao Capão Bonito , em andamento . Quando todas essas frentes estiverem prontas, haverá um novo acesso asfaltado ligando Sidrolândia aos municípios vizinhos que passarão a ter ligação com a BR-163, na divisa de Campo Grande /Nova Alvorada do Sul , pela MS-258 a partir do Capão Seco.

“Com a pavimentação deste trecho da Gameleira , faltarão só mais 90 km para se chegar a Campo Grande . Com isto, haverá uma alternativa à BR-060, que hoje registra um tráfego diário de 6 a 8 mil veículos , com tendência de crescimento a partir da entrada em operação do Complexo Industrial da Inpasa em Sidrolândia”, o governador em exercício.

Outra obra estratégica inserida no planejamento de obras do Governo que também impactará a região, é o asfalto da MS-462, ligação entre a BR-267 e a MS-164, em Maracaju, por onde se chega a Ponta Porã.

A Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso Sul (Agesul) abriu licitação para contratar o Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA), projeto executivo e das obras de artes (ponte), para pavimentação da MS-455, trecho de 55,3 km, ligação entre o Distrito de Capão Seco ao entroncamento da BR-267, divisa de Sidrolândia com Rio Brilhante e Maracaju. As propostas serão abertas no dia 17 janeiro.

