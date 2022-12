General Dutra bloqueia caravanas ao QG do exército em Brasília

Neste domingo (18), manifestantes denunciaram o impedimento e a dificuldade encontrada em se aproximarem do QG do Exército, localizado em frente ao Comando do Planalto, devido ordens do General Dutra. No local, manifestantes estão desde 02 de outubro pedindo pela manutenção da democracia e transparência do pleito eleitoral, mas nos últimos dias eles têm enfrentado obstáculos.

Caravanas que chegam de ônibus estão sendo proibidas de passar. As pessoas estão tendo que andar mais de 1 a 2 km, as tendas para proteção do tempo, assim como banheiros químicos e cozinhas, foram proibidas e não podem ser armadas.

Segundo um manifestante que está no local, mas não quer ser identificado, afirmou que muitos idosos patriotas estão tendo que caminhar no sol quente. “O Major do Exército de nome Bicalho, disse que é um ordem expressa do Gen Div Gustavo DUTRA de Menezes, Comandante do Comando Militar do Planalto (CMP), estamos indignados porque esperávamos que honrassem suas fardas por amor da pátria. Quem teria a obrigação de receber bem os brasileiros, patriotas, que brigam por um pais livre, já estão sendo tratados como criminosos, assim como temos visto com atitudes do Ministro Alexandre de Moraes que tem impedido os atos de manifestação e direito de expressão, agora por alguns integrantes das FFAA, principalmente do do Gen Dutra, Comandante Militar do Planalto tem criado barreiras.” desabafou o manifestante que conversou com famílias e caravanas que foram impedidas de entrar com ônibus ou vans.

“Viemos de Tocantins e os policiais do exército não estão deixando os ônibus passarem. Tem idosas, gestantes e estamos tendo que caminhar até aqui deixando o ônibus para traz”, contou uma mulher que teve que caminhar até o QG.

Eles aguardam posicionamentos das Forças Armadas nos próximos dias e por isto caravanas tem ido até Brasília. Atitudes como brigas internas no alto escalão do Exército, noticiadas mostram que a instituição parece estar dividida.

