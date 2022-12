Assembleia Legislativa de MS deve limpar a pauta antes do recesso

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) iniciou, nas últimas semanas, um esforço concentrado para analisar todas as proposições aptas a serem votadas em plenário. A intenção da Mesa Diretora, revela o presidente da Casa de Leis, deputado estadual Paulo Corrêa (PSDB), é “limpar a pauta” antes do recesso, assim como foi feito nos três primeiros anos da atual Legislatura.

“Fizemos um esforço coletivo com os demais deputados para votar todos os projetos de forma célere, porque a sociedade espera de nós resultados. Até o dia 22 de dezembro, vamos zerar a pauta de proposições aptas a serem analisadas em plenário, porque na nossa gestão não vai ficar nenhum projeto sem ser votado”, promete.

Paulo Corrêa reforça que um dos focos da atual gestão foi garantir transparência aos atos dos deputados estaduais, facilitando que o cidadão acompanhe a atuação dos parlamentares.

“Todas as votações são abertas e nominais para garantir que o cidadão sul-mato-grossense possa acompanhar o processo legislativo e o trabalho de cada um dos 24 deputados estaduais”, afirma.

O parlamentar recorda, ainda, que muitos obstáculos foram vencidos e tanto os deputados quanto os servidores colocados à prova para encontrar saídas e soluções para permanecer perto da população. “Mesmo distantes por causa da pandemia, o Legislativo precisava ouvir e ser ouvido, ver e ser visto. Conseguimos isso por meio de novas tecnologias e com o incansável apoio dos servidores da Casa de Leis, em especial de toda equipe de Comunicação, que nos ajudou a permanecer próximos dos sul-mato-grossenses. Dizem que mar calmo não prepara bom marinheiro, por isso os desafios foram importantes e conseguimos aprimorar muito nosso trabalho”, finalizou.

Periodicamente, ao longo da 11ª Legislatura, sob o comando do presidente Paulo Corrêa, foram divulgados balanços das ações do Legislativo, que permanecem acessíveis a todos os cidadãos. Para conhecer os documentos, clique aqui .

