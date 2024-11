G20: Presidente do Paraguai é hospitalizado no Rio

O presidente do Paraguai, Santiago Peña, foi hospitalizado nesta segunda-feira (18), no Rio de Janeiro, após sentir dores no peito e mal-estar.

Segundo boletim médico emitido pelo hospital Samaritano Botafogo, a autoridade foi conduzida para o local por protocolo de segurança. O estado de saúde do chefe de Estado de 46 anos é estável.

Pedro Alliana, vice-presidente do Paraguai, usou o X para tranquilizar a todos: “Falei com o presidente Santiago Peña, que está no Hospital Samaritano no Rio de Janeiro, Brasil, após uma leve indisposição. Ele está bem e aguarda o resultado dos exames médicos”.

Ainda que o Paraguai não integre oficialmente a Cúpula de Líderes do G20, o país é um dos convidados para a edição deste ano, ao lado de: Bolívia, Uruguai, Colômbia, Chile, Tanzânia, Vaticano, Moçambique, Vietnã, Malásia e Qatar.

Com informações do SBT News

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais