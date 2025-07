Frente Parlamentar e entidades debatem oportunidades para a Capital com a instalação do Corredor Bioceânico

A Câmara Municipal de Campo Grande realizou, na manhã desta segunda-feira (14), uma reunião de trabalho proposta pela Frente Parlamentar criada para acompanhar a implantação do Corredor Bioceânico em Mato Grosso do Sul. O encontro reuniu representantes de instituições diretamente envolvidas no tema, como Sebrae, OAB/MS, Receita Federal, Prefeitura Municipal, Escritório Estratégico de Tarapacá no Chile e Setlog (Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logística de MS). O objetivo foi levantar demandas, alinhar estratégias e garantir que a Capital esteja preparada para as transformações econômicas e sociais que virão com o novo corredor logístico.

Durante a reunião, foram discutidos pontos considerados fundamentais para que Campo Grande se posicione de forma estratégica no contexto da Rota Bioceânica. Entre eles, a criação de incentivos para atrair empresas de transporte e logística, implantação de centros de distribuição voltados à importação e exportação, qualificação da mão de obra local com ênfase no ensino de línguas estrangeiras, fortalecimento do setor hoteleiro e turístico nas cidades ao longo do trajeto da rota e a retomada das discussões sobre a operação do Porto Seco da Capital.

Coordenador da Frente Parlamentar, o vereador Ronilço Guerreiro destacou que o papel da Câmara é articular e encaminhar as demandas apresentadas pelas instituições envolvidas. “A Câmara precisa ser provocada pelas entidades para levar essas demandas ao Executivo, de forma que possamos criar um ambiente favorável para o Corredor Bioceânico aqui em Campo Grande, incentivando o empreendedorismo e capacitando a população”, afirmou o parlamentar.

O vereador Maicon Nogueira reforçou a importância da Casa de Leis estar presente em todas as discussões relacionadas à Rota Bioceânica. “A Câmara deve participar e integrar essa discussão com os demais agentes que discutem a Rota. Devemos ter representantes desta Casa de Leis para acompanhar os trabalhos, a Missão Empresarial e posicionar a cidade no empreendimento”, declarou, defendendo o engajamento institucional como estratégia para garantir protagonismo à Capital. O vereador Dr. Lívio também participou do encontro.

A Rota Bioceânica promete impulsionar significativamente a economia de Mato Grosso do Sul ao facilitar o escoamento de produtos para os mercados asiáticos por meio de portos no Chile, reduzindo custos logísticos e o tempo de transporte. Campo Grande, como capital e principal centro logístico do estado, destaca-se como ponto estratégico de articulação entre os polos produtivos e a nova rota comercial. O projeto deve atrair investimentos em infraestrutura, transporte e serviços, além de estimular o turismo e o comércio regional. A integração com países vizinhos, como Paraguai e Argentina, fortalece o papel de Campo Grande como hub regional. Com isso, a cidade se posiciona como peça-chave no processo de internacionalização da economia sul-mato-grossense.

A Frente Parlamentar continuará recebendo contribuições e promovendo debates com os setores envolvidos, com o compromisso de encaminhar as propostas levantadas ao Executivo Municipal e demais instâncias competentes. A meta é consolidar um ambiente institucional favorável, que fortaleça o papel de Campo Grande como polo logístico e de serviços no cenário da integração regional promovida pela Rota Bioceânica.

Com informações da Câmara Municipal de Campo Grande.