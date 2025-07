Suspeito de homicídio em Campo Grande é preso após nove meses foragido

Homem foi encontrado em Iguatemi e é acusado de matar a facadas morador da região do Indubrasil

Um homem suspeito de matar outro a facadas no bairro Jardim Inápolis, em Campo Grande, foi preso nesta segunda-feira (14) após permanecer foragido por cerca de nove meses. A prisão foi realizada por policiais civis de Iguatemi, em conjunto com a Delegacia de Homicídios da Capital.

O crime ocorreu na noite de 22 de outubro de 2024. Segundo o registro da ocorrência, familiares da vítima, um homem de 38 anos, ouviram gritos vindos dos fundos da casa e o encontraram deitado em uma rede, coberto de sangue e com múltiplas perfurações provocadas por faca. Eles também viram um homem ensanguentado segurando uma faca fugindo do local.

As investigações apontaram que o autor seria morador da região que teria cometido o crime como forma de retaliação. A vítima era usuária de drogas e, conforme apurado, teria realizado furtos na vizinhança, o que teria motivado o ataque.

Após o crime, o suspeito desapareceu do bairro e passou a ser considerado foragido. Com o encerramento da investigação, a polícia pediu a prisão preventiva, que foi decretada pela Justiça.

Na última semana, os investigadores localizaram o homem escondido em Iguatemi, cidade próxima à fronteira com o Paraguai. Ele foi preso neste domingo e encaminhado ao sistema prisional, onde aguardará a decisão judicial sobre se responderá ao processo preso ou em liberdade.

