Polícia Militar Rodoviária apreende carga 1 tonelada de maconha

A equipe da Base Operacional de Nova Andradina, do BPMRv, prendeu um homem que transportava carga de entorpecentes no valor de R$ 2.240.000,00 em um veículo na MS 145. Os Policiais Militares estavam deslocando pela MS 145, por volta das 09h00min, durante fiscalização de trânsito, deram ordem de parada ao veículo Fiat/Toro, de cor branca, porém o condutor não obedeceu a ordem, dando-se início um acompanhamento tático para abordagem.

A equipe da PMR realizou abordagem ao veículo, onde constatou que estava abandonado no canavial e em seu interior vários fardos de substância análoga à maconha, que posteriormente totalizou 1,1 tonelada do entorpecente. Que além da carga de droga, foi constatado que o veículo tinha registro de boletim de furto/roubo.

Os policiais militares em busca no canavial, localizaram o condutor do veículo, um homem de 29 anos de idade, tendo confessado que estavam transportando o entorpecente.

Leia mais: Polícia Militar Rodoviária apreende 2,7 toneladas de drogas

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.