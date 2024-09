Fora as provocações, candidatos a Prefeitura de Campo Grande aproveitaram debate para apresentar planos de governo

Em debate realizado na noite desta segunda-feira (23), os sete candidatos de Campo Grande debateram planos de governo e trocaram provocações no auditório do CREA-MS (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul).

Adriane Lopes (PP), Beto Figueiró (NOVO), Beto Pereira (PSDB), Camila Jara (PT), Luso Queiroz (PSOL), Rose Modesto (União Brasil) e Ubirajara Martins responderam perguntas e comentaram respostas em quatro blocos de debate do site Midiamax.

Entre perguntas sobre pontos específicos entre Saúde, Educação, Mobilidade Urbana e Desenvolvimento, candidatos também aproveitaram o momento de promoção, destacando seus melhores pontos, que já vêm sendo mostrados durante o período de campanha eleitoral.

Adriane Lopes, ao ser questionada sobre as estações de embarque e desembarque nas vias da Capital, a prefeita afirmou que não pode tirar. “Mas temos sim que terminar a obra que foi começada, aí sim discutir com a população o destino daquela obra. Se não houver eficiência, esses terminais podem ser revistos”.

Na educação, ao ser confrontada com obras paradas de Emeis (Escolas Municipais de Educação Infantil), Adriane destacou que sua gestão fez “uma sala de aula para Campo Grande a cada 72h”. A prefeita pontuou ainda sobre o concurso público para professores e administrativo da Educação, além de comentou ainda melhorias de indicadores em transparência nos serviços públicos.

A atual prefeita também foi questionada sobre o hospital municipal. Segundo ela, a unidade de saúde prevê 1,5 mil internações, 2,5 mil pronto atendimento, 13, 5 mil consultas e 13.500 exames.

Rose Modesto bateu na “tecla” de terminar reformas inacabadas, e usar recursos do Fundeb para concluir sete Emeis e lembrou de conquista onde conseguiu R$1 bi do FCO para o Microcrédito enquanto esteve à frente da Sudeco. Candidata destacou valorização de servidor, recapeamento de 350km de asfalto em bairros e afirmou: “procurei sempre fazer política de forma coerente”

O deputado federal, Beto Pereira, o primeiro a ser interpelado por Figueiró, quando questionado sobre votos da direita, destacou “arco de aliança” e também falou sobre apoio do Governo. “Quero sempre contar com o apoio do governador Eduardo Riedel que tem 80% do apoio da população”.

O tucano apontou a implantação de três pistas na Gunters Hans e esclareceu o nome na lista de contas inadimplentes do TCE-MS (Tribunal De Contas do Estado). “Nós tivemos a manifestação do MPE, MPF, do TRE-MS garantindo que o Beto Pereira é ficha limpa”. Beto prometeu diminuir cargos de comissão e acabar com a folha secreta.

Camila Jara usou seu tempo para falar de falta de medicamentos em unidades de saúde e construção de um centro de diagnóstico para garantir exames e consultas com especialistas. A candidata questionou sobre a agenda ambiental de adversários e destacou a implementação de escolas em tempo integral, prioridade para transferência de renda e implantação de restaurantes populares.

Luso Queiroz questionou a diminuição do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) para Campo Grande, lembrou de projetos voltados para aposentados e para pessoas em vulnerabilidade com um Centro POP 24h com melhorias, alimentação diária e designação para o mercado de trabalho.

Ubirajara Martins garantiu compromisso com a população de Campo Grande, ao invés de com “políticos”. O candidato usou seu tempo para questionar adversários, fundo eleitoral e falta de apoio a população vulnerável. “Momento de ter outro rumo pra Campo Grande, eu sou ficha limpa, nunca tive cargo público, essa é a diferença, eu quero lutar pelo seu direito”, disse ao se direcionar a eleitores.

Beto Figueiró que aproveitou para “cutucar” candidatos com embates ideológicos. “Nas últimas eleições eu concorri a vice -governador que tinha na chapa o apoio de Jair Bolsonaro”, ele alega que se manteve fiel a direita brasileira e que fará “enfrentamento a classe política profissional”.

O penúltimo debate antes do primeiro turno do pleito reuniu ainda exs e atuais secretários do município e do Estado, como Márcia Helena Hokama (Finanças), ex-adjunto da Casa Civil e diretor Executivo do Detran-MS, João César Mato Grosso e s secretária Municipal de Saúde, Rosana Leite, além dos deputados estaduais do PT, Pedro Kemp e o vice de Camila Jara, Zeca do PT.

Outros vices presentes foram, Dra Camilla da chapa de Adriane Lopes, Coronel Neidy do PL que completa chapa com Beto Pereira e Lya Santos, vice de Luso Queiroz.

Apoiadores de candidatos que lideram as pesquisas acompanharam o evento em um telão do lado de fora, onde puderam torcer por seu postulante.

Por Carol Chaves