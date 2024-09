Obra finalizada: Governo recapeia 62 ruas e avenidas e leva mais mobilidade urbana para Cassilândia

Cassilândia celebra a conclusão de mais uma grande obra de infraestrutura urbana. O projeto de restauração funcional do pavimento, com foco na mobilidade urbana, foi executado em 62 ruas e avenidas, totalizando mais de 81,5 mil metros quadrados de recapeamento. Além disso, foram realizados 2,2 mil metros de fresagem, uma técnica de remoção de pavimentos desgastados para garantir a durabilidade da nova cobertura e mais 7,5 metros de sinalização horizontal.

Com um investimento de R$ 6.296.178,05, o recapeamento beneficia diretamente os moradores de bairros como Primavera II, Jardim Laranjeiras, Jardim Duarte, Bom Jesus da Lapa, Jardim Minas Gerais, Estrela do Vale I, Vila Pernambuco e no centro com os serviços.

O compromisso do Governo do Estado com o desenvolvimento dos municípios é evidenciado por ações municipalistas como essa. Iniciativas que visam promover parcerias com as administrações municipais e trazer mais qualidade de vida à população.

A parceria entre o Governo do Estado e a administração municipal de Cassilândia continua gerando frutos. Além do recapeamento finalizado, outros projetos seguem em andamento, como a restauração do aeródromo, que está bem adiantada.

Com 65% dos serviços já concluídos a obra de restauração no aeródromo de Cassilândia – incluindo a pista de pouso e decolagem, a pista de taxiway e o pátio de aeronaves – agora segue para a fase de finalização de drenagem e posteriormente receberá a sinalização.

