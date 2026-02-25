Imersão exclusiva gratuita para médicos sobre posicionamento digital e ética nas redes sociais será oferecida em Campo Grande

Campo Grande recebe, nesta quinta-feira (26), às 19h, no The Place Corporate, a Imersão – Posicionamento Médico nas Redes Sociais: Comunicação, Autoridade e Ética Médica na Era Digital. O evento é exclusivo para médicos e propõe uma reflexão profunda sobre responsabilidade, autoridade e limites éticos na comunicação digital.

Convidado para a abertura institucional, o senador Nelsinho Trad abordará a importância da capacitação médica para o ambiente digital, destacando que, além da formação técnica rigorosa, a medicina contemporânea exige preparo comunicacional. O parlamentar ressaltará que as redes sociais ampliam a voz do profissional, mas também exigem responsabilidade, mantendo a ética como eixo estruturante — inclusive diante dos debates legislativos que envolvem publicidade médica.

A programação reúne especialistas do Direito e da comunicação estratégica:

Rogério Mayer, advogado e doutor pela PUC/SP, falará sobre “Autoridade sem excesso: comportamento e persuasão consciente”, com foco em:

– Conceito de posicionamento

– Autoridade legítima versus performática

– Linguagem e construção de expectativa

– PNL aplicada à ética

Persuasão sem promessa

Já o advogado Karlen Obeid, presidente da Comissão de Direito Médico da OAB/MS e membro da Comissão Especial de Direito Médico do Conselho Federal da OAB, conduzirá o bloco “Posicionamento x Código de Ética Médica: estudo de casos”, transformando teoria em compreensão prática a partir de situações recorrentes no ambiente digital, como:

Promessas implícitas de resultado

Uso inadequado de imagens de antes e depois

Linguagem comercial excessiva

Comparações indevidas entre profissionais

A proposta é orientar o médico sobre como comunicar com segurança normativa, evitando riscos disciplinares e interpretações equivocadas pelos Conselhos Regionais de Medicina.

O evento discutirá, ainda, sobre “Comunicação médica e construção de marca pessoal”, defendendo que marca é coerência, comunicação revela competência e posicionamento é estratégia — não vaidade.

A entrada é gratuita e as vagas são limitadas. Interessados devem se inscrever, ainda hoje, pelo telefone: (67) 99262 4096.

