Federação PSDB e MDB busca saber prazo de validade da união

O plano de criação da federação entre os partidos MDB, PSDB e Cidadania voltou a ser discutido. Essa união tem um motivo básico de partida: não sofrer, nas eleições de 2024, com a polarização que segue intensa, no país. Mas, ao mesmo tempo, visa fortalecimento para as eleições gerais, em 2026.

Em Mato Grosso do Sul, já houve reuniões entre políticos locais de ambos os partidos, com a participação da ministra do Planejamento, que pertence ao MDB e é sondada para disputar a Presidência da República em 2026. No Estado de MS, ficou previamente definido que, nessa união, a sigla que tiver protagonismo em uma disputa vai encabeçar a chapa.

Essa semana, o governador Eduardo Riedel (PSDB) participou da reunião que aconteceu com o presidente nacional dos tucanos, o governador gaúcho Eduardo Leite e o presidente nacional do MDB. No encontro, também estavam presentes a governador da Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB) e ouras lideranças tucanas.

“É uma discussão inicial, não é o partido, no caso, o PSDB, liderado pelo nosso presidente, Eduardo Leite. Ele tem promovido essa discussão no Brasil inteiro. Nós temos uma federação, com o Cidadania. E o MDB, se aderir a essa federação, a discussão é se vale o prazo até abril de 2026, ou não, ou seja se se estabelece um novo prazo, a partir da adesão da federação, por parte do MDB”, informou.

Riedel ainda deu sua visão sobre o fato. “Esta é uma construção política, que está sendo liderada pelo pelo presidente [Eduardo Leite], junto com todo o partido. Participou [da reunião], Tasso Jereissati, o Aécio Neves foi consultado, todos os membros do partido são consultados. É uma discussão natural, nesse momento de reforma política que vivemos. Eu acho importante reforçar que os partidos estão conversando entre si, para criar suas afinidades, nessa reforma política”, concluiu o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel.

Visando 2026

O desenho é calculado também de olho nas eleições presidenciais. Para evitar um compromisso maior, a ideia é o MDB aderir à federação já existente entre PSDB e Cidadania, que tem seu prazo final no início de 2026. É uma forma de colher os frutos nas eleições municipais, sem ficar preso a outros partidos, para as presidenciais.

O presidente do Cidadania, Roberto Freire, declarou estar muito empenhado na

construção da federação entre os 3 partidos. “Nós, PSDB, Cidadania e MDB, fomos responsáveis por uma coligação importantíssima, no processo político eleitoral brasileiro, em 2022, que foi a candidatura de Simone Tebet. E, por que não continuar isso?”, disse.

Essa construção vem sendo discutida em vários Estados do Brasil, onde, em princípio, há a busca de uma correlação para as eleições municipais do próximo ano, mas, obviamente, já calculando as disputas de 2026. (Com Agências)

Por Alberto Gonçalves – Jornal O Estado do MS.

