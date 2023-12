Audiência acaba sem depoimento dos réus pela morte de criança

Ministério Público solicitou que aparelhos celulares sejam periciados

Na tarde de ontem (26), foi realizada, na 1ª Vara do Tribunal do Júri, a 3ª audiência do caso que ocasionou a morte de uma menina de 2 anos e 7 meses, no dia 26 de janeiro. Os suspeitos do crime brutal são Stephanie de Jesus, mãe da criança e o padrasto, Christian Campoçano. Os dois estão presos preventivamente, desde o dia 28 de janeiro. Cabe ressaltar que essa audiência é a continuação da que foi realizada na sexta-feira passada e foi interrompida, após um desentendimento entre o juiz Carlos Alberto Garcete e o advogado de Christian, Willer de Almeida.

Na ocasião, foram ouvidas oito testemunhas de defesa, sendo 7 presenciais e uma por videoconferência. Estava previsto que os réus depusessem neste dia, mas o Ministério Público solicitou a perícia dos aparelhos celulares deles, para só depois os réus serem ouvidos.

Essa foi a terceira audiência da fase de instrução e julgamento. Encerrada essa fase, o juiz abrirá prazo para as alegações finais, por parte da acusação e defesa e, só então, o magistrado decidirá se o caso vai a júri popular ou não. Conforme a assessoria de imprensa do TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul), se for decidido pelo júri, há previsão de que a sessão de julgamento ocorra no segundo semestre desse ano.

Ao final do encontro, a advogada Janice Andrade, que representa o pai da vítima, afirmou que as testemunhas de defesa dos acusados são parentes e amigos, e disseram que tanto a mãe quanto opadrasto são excelentes pessoas. “Uma excelente pessoa não mata e estupra crianças. Não acreditamos que vão apresentar nenhuma verdade contra as provas técnicas”, ressaltou.

Já para o advogado Renato Cavalcanti, que está na defesa de Christian, eles buscam o esclarecimento real dos fatos. “Tudo o que buscamos hoje, ainda que estejamos fazendo a defesa técnica do Christian é o esclarecimento dos fatos e ao final daremos a interpretação técnica para ver a conduta de cada um e como pode ser enquadrada dentro do tipo penal.

O que podemos ressaltar, hoje, é que o material genético encontrado no corpo da criança foi comprovado que não é de nenhuma pessoa do sexo masculino, então, não foi encontrado esperma na criança, mas nos arredores e deram incompatíveis com o material genético de Christian”, explicou.

A assessoria de comunicação do TJMS salientou que não há mais testemunhas para deporem e que a próxima audiência, ainda sem data marcada, deve ouvir única e exclusivamente os réus. “Não há mais testemunhas para serem ouvidas. Agora, o juiz precisa dos laudos periciais solicitados pelo MP para dar continuidade ao julgamento do caso”, explicou.

