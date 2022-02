“Fake News”: votação de urgência em projeto é adiada para semana que vem

O 1º vice-presidente da Câmara dos Deputados, parlamentar Marcelo Ramos (PL-AM), informou que foi adiada para a próxima semana a votação do requerimento de urgência do PL (projeto de lei) 2630/2020, que criminaliza a divulgação de informação falsa ou incompleta na internet, as chamadas “fake news”.

Havia expectativa de votação da urgência no dia de hoje (16), mas o deputado disse que é preciso negociar pontos do texto antes que ele esteja pronto para ser votado pelo Plenário. O documento que será analisado pelos deputados tem sido negociado pelo relator, deputado Orlando Silva (PCdoB-SP).

O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira (PP-AL), disse no dia ontem (15) que os pontos polêmicos estão sendo analisados para que a proposta não “crie uma disputa nacional”. Ele adiantou, por exemplo, que não há intenção de combater aplicativos específicos, como o Telegram.

Vários deputados aproveitaram a fase de discursos da sessão para cobrar a votação da proposta pelo menos antes do período eleitoral.

(Fonte: Agência Câmara)