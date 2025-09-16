Fábio Trad vê espaço para Nelsinho em chapa petista

“Segundo voto do campo democrático pode ser dele”, diz Fábio Trad sobre Nelsinho

Recém-filiado ao Partido dos Trabalhadores (PT), o ex-deputado federal Fábio Trad confirmou, em entrevista ao jornal O Estado, sua intenção de disputar uma vaga na Câmara dos Deputados nas eleições de 2026, mas o destino depende de definição das lideranças. O ex-parlamentar destacou que o pleito será estratégico para as forças de esquerda, que buscam consolidar uma base sólida no Congresso Nacional e fortalecer a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

“Estou à disposição do partido e do campo progressista para contribuir com esse projeto”, afirmou. Durante a entrevista, Fábio também comentou a alegação do ex-governador e atual deputado estadual Zeca do PT, que demonstrou interesse em convidar o senador Nelsinho Trad (PSD) para compor a chapa majoritária petista como candidato ao Senado.

Para Fábio, essa aliança teria viabilidade política, especialmente diante da polarização com a extrema-direita. “O que eu penso é que o eleitorado do campo democrático dificilmente vota na extrema-direita. E a extrema-direita hoje, no Estado, para o Senado, está representada pela candidatura do PL. Se o Nelson fizer uma análise fria e imparcial, acho que ele vai ver que o segundo voto do campo democrático pode ser dele. Mas isso cabe a ele definir”, ponderou.

Fábio Trad também destacou o papel que o PDT pode desempenhar na coalizão de apoio à reeleição de Lula. Segundo ele, o partido, que tem em Mato Grosso do Sul a liderança de Marquinhos Trad, ex-prefeito de Campo Grande, pode agregar força política e estrutural à campanha.

“É um partido médio de representatividade na Câmara, tem o fundo eleitoral cativo, perdeu um pouco com a saída do ministro da Previdência, o Carlos Lupi, mas tem uma liderança importante aqui no Estado, que é o Marquinhos. Estando junto com o nosso ministro da Frente, penso que é sim um motivo de contentamento e de satisfação para aqueles que querem ver o Lula no quarto mandato”, avaliou.

Mira no Nelsinho

O deputado estadual Zeca do PT revelou na semana passada que o partido estuda a possibilidade de montar uma chapa ao Senado que reúna Vander Loubet (PT) e Nelsinho Trad (PSD). “Eu pessoalmente acredito que a candidatura do Nelsinho pela direita não terá espaço. Ele poderia muito bem integrar a nossa chapa, já que o PSD é um partido próximo do presidente Lula”, acrescentou o deputado.

Ao Jornal O Estado, Zeca também reforçou o nome do ex-deputado, federal Fábio Trad, como possível cabeça de chapa para o governo de Mato Grosso do Sul.

Carol Chaves