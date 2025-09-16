Instabilidade no sistema do Detran-MS atrasa consulta de provas e emissão de CNH

Alunos e autoescolas de Mato Grosso do Sul enfrentaram atrasos na consulta dos resultados das provas para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) após o sistema do Detran-MS apresentar instabilidade. O problema, identificado nesta terça-feira (16), afetou a sincronização das informações e gerou impacto direto na emissão dos documentos.

De acordo com o departamento, houve inconsistência na integração dos dados que alimentam o sistema responsável por lançar os resultados dos exames teóricos e práticos. Técnicos trabalharam ao longo do dia para corrigir a falha e garantir o funcionamento completo da plataforma.

Em nota, o Detran informou que o serviço já está em processo de normalização. “Estamos apenas atualizando os dados que ficaram sem lançamento. O monitoramento indica que o sistema voltará a funcionar normalmente ainda nesta terça-feira”, disse o órgão.

A instabilidade também afetou a emissão de CNHs e outros documentos de trânsito, uma vez que os processos dependem da atualização do sistema. A produção e digitalização dos documentos no estado são realizadas pela Valid, empresa contratada pelo governo de Mato Grosso do Sul por R$ 33,7 milhões.

A Valid é responsável pela confecção, personalização e acabamento da CNH, além da Permissão para Dirigir (PpD), da Autorização para Conduzir Ciclomotores (ACC) e da Permissão Internacional para Dirigir (PID).

Com a correção em andamento, a expectativa é de que os serviços sejam normalizados nas próximas horas, permitindo a emissão e entrega regular das carteiras de habilitação aos candidatos que aguardam a conclusão do processo.

