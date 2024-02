 Ex-presidente do TJMS é proibido de entrar na Corte em operação Tiradentes

Nesta quinta-feira (8) as investigações dos desdobramentos da Operação Tiradentes, deflagrada pela Polícia Federal em Campo Grande foram executadas, tendo como alvo o ex-presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), o desembargador Divoncir Schreiner Maran. A ação policial resultou em uma proibição rigorosa: o ex-presidente está vetado de entrar em qualquer sede do Judiciário e de manter contato com seus servidores.

A Operação Tiradentes surge a partir da investigação sobre a soltura de Gerson Palermo, traficante condenado a 126 anos de prisão, concessão que ocorreu durante um plantão de feriado em abril de 2020. O habeas corpus foi posteriormente anulado, mas o condenado já havia fugido e permanece foragido. As ações de hoje resultaram em nove mandados de busca e apreensão expedidos pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), um deles cumprido no gabinete do desembargador no TJMS.

A medida, conforme a Polícia Federal, abrange todas as instâncias do Judiciário, incluindo a utilização de serviços. A restrição é uma resposta às acusações de corrupção passiva e lavagem de capitais que pesam sobre o desembargador.

A investigação, que tem o apoio da Receita Federal e do Ministério Público Federal, busca esclarecer as circunstâncias que levaram à concessão da soltura de Palermo. O traficante, segundo a Polícia Federal, tem um extenso histórico de envolvimento em crimes de tráfico internacional de drogas, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Todos os desdobramentos do caso estão em segredo de justiça no âmbito do STJ. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, por meio de sua assessoria de imprensa, optou por não comentar sobre o assunto.

Em resposta, a Ordem dos Advogados do Brasil seccional Mato Grosso do Sul (OAB-MS) afirmou em nota que “acompanha as diligências e que adotará as medidas legais de natureza disciplinar aplicáveis ao caso, respeitando sempre o direito à ampla defesa e contraditório”.

Leia a nota completa: