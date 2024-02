Esquema de corrupção e lavagem de dinheiro em empresa de obras é desmantelada em Selvíria

Uma operação conjunta entre o Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (DRACCO) da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul e a 7ª Promotoria de Justiça da Comarca de Três Lagoas foi deflagrada nesta quinta-feira, 08/02, com o objetivo de desmantelar um suposto esquema de peculato, contratação direta ilegal e lavagem de dinheiro envolvendo a Secretaria de Obras do Município de Selvíria-MS.

A ação ilícita teria sido conduzida por meio de uma empresa de engenharia e consultoria com sede em Campo Grande, contratada para o gerenciamento de obras e serviços municipais, financiados por um contrato de R$ 930 mil com a Caixa Econômica Federal, no âmbito do Programa FINISA.

As suspeitas de irregularidades surgiram durante a análise do procedimento de inexigibilidade e do contrato. Destaca-se a “celeridade” anormal na tramitação do processo de inexigibilidade, concluído em apenas cinco dias, e a coincidência de datas entre o Estudo Técnico Preliminar e a proposta da empresa, sugerindo possíveis ajustes prévios. Servidores públicos envolvidos apresentaram divergências em seus relatos, reforçando as suspeitas de irregularidades no processo.

A empresa investigada, com natureza jurídica individual de responsabilidade limitada e capital social de R$ 200 mil, desde sua criação em 2015, firmou contratos administrativos com diversos municípios do interior do Estado, totalizando R$ 11.804.947,05. Isso levanta suspeitas de manipulação de requisitos para favorecimento em licitações.

Diante das circunstâncias suspeitas, o DRACCO e o Ministério Público solicitaram nove mandados de busca e apreensão em endereços vinculados aos investigados, que foram deferidos pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Três Lagoas. A operação contou com o apoio de outras unidades da Polícia Civil (DRP TRÊS LAGOAS (SIG) / DRP COXIM (SIG) / GARRAS E DERF), garantindo a efetividade das investigações.

O objetivo da operação é arrecadar elementos de prova para solidificar as suspeitas, contribuindo para o sucesso da investigação criminal relacionada ao crime de lavagem de dinheiro envolvendo os suspeitos.

