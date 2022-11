Sem antecedentes criminais, motociclista é executado na fronteira

O motociclista, Rubén Darío Duarte Ortellado, de 33 anos, foi executado com diversos tiros, na noite de ontem (24) por pistoleiros, em Pedro Juan Caballero, região de fronteira com Ponta Porã. O crime aconteceu por volta das 23h30, na Rua Iturbe com Brasil, no bairro Guaraní, próximo à Praça Padre Elvio Benítez.

Segundo informações apuradas pela Polícia Nacional, os supostos autores do crime também estariam em outra motocicleta. De acordo com o chefe da Oitava Subcomissão, Edgar Caballero, foram encontrados no local capsulas de pistola 9 milímetros. Ainda de acordo com a polícia, Rúben não tinha antecedentes criminais. A vítima foi atingida na cabeça.

Polícia Nacional está responsável pela investiga o caso.

