Ex-pré-candidatos a prefeito agora são potenciais vices

Com fim do sonho de encabeçar chapa alguns ex-pré-candidatos agora mudam projeto político

Lucas Lima (PDT), Carlão Borges (PSB), Coronel David (PL) e Pedro Pedrossian Neto (PSD) são alguns pré-candidatos que já começam a ser citados como potenciais candidatos a vice nas chapas que serão compostas para a disputa pela prefeitura de Campo Grande. Até mesmo o deputado cassado Rafael Tavares, que chegou a anunciar uma possível candidatura a prefeito da Capital, já estaria sendo cogitado como potencial vice da Prefeita Adriane Lopes, principalmente se assinar ficha no PL e caso o Partido Liberal venha a apoiar a reeleição da prefeita.

A mudança acontece a medida em que os pré-candidatos não conseguem viabilizar seus projetos políticos por não crescerem nas pesquisas, pela falta de recursos ou para cumprirem determinação de lideranças superiores ou ainda dos diretórios estaduais ou dos Nacionais que estabelecem os acordos que determinam o caminho a ser seguido nos estados. Outro fator que é determinante está ligado às migrações dos vereadores que acabam por enfraquecer algumas siglas e fortalecer outros partidos, pois sem o apoio político alguns candidatos perdem em competitividade.

“Para manter uma campanha eleitoral é preciso ter estrutura e se a direção nacional não garante condições para isso, é complicado manter um projeto como esse”, afirmou o deputado estadual Lucas Lima, presidente regional do PDT, ao anunciar que não pretende concorrer a prefeito de Campo Grande. Ao mesmo tempo, em que informa a desistência da pré-candidatura, também confirma ter recebido de Beto Pereira, pré-candidato do PSDB, e de Rose Modesto, pré-candidata do União Brasil, mas assegurou que uma decisão a esse respeito deve ficar para o meio do ano.

Outro que confirmou sondagens para ser vice é o presidente da Câmara de Vereadores de Campo Grande, Carlão Borges que primeiramente foi cogitado para compor a chapa do Beto Pereiras e depois no ano passado disse que poderia concorrer a prefeitura, mas que recentemente anunciou a retomada do projeto de reeleição. “A candidatura a prefeito está descartada, mas mantive conversas com a Rose Modesto e recebi convite da Camila Jara e estou avaliando o caminho a ser seguido juntamente à direção do PSB”, afirmou Carlão Borges.

Coronel David que também anunciou disposição de disputar a prefeitura caso o PL mantivesse a intenção de candidatura própria o presidente regional Marco Polo desistisse do projeto eleitoral anunciou a desistência quando o ex-presidente Jair Bolsonaro disse que João Henrique Catan seria o nome no do partido. Coronel David, no entanto, vem sendo apontado como o nome preferido de assessores ligados a prefeita para ser o vice.” Não tenho nenhuma intenção de ser vice”, respondeu o parlamentar ao ser indagado se aceitaria a indicação.

Com relação a Pedro Pedrossian Neto o destino dependeria muito dos acertos a serem feitos pelo senador Nelsinho Trad e também do ex-prefeito de Campo Grande Marquinhos Trad sendo que existem conversas no sentido de que ele pode vir a ser o companheiro de chapa de Beto Pereira.

