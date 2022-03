Ex-governador é convidado para inauguração do Aquário do Pantanal

A construção do empreendimento começou em 2011 na gestão do Puccinelli

[Rafaela Alves – Jornal O Estado de MS]

O Bioparque Pantanal – Espaço de Experiência e Conhecimento, antigo Aquário do Pantanal, será inaugurado nesta segunda-feira (28). Entre as autoridades convidadas pela gestão está o ex-governador André Puccinelli. O pré-candidato ao governo pelo MDB não confirmou presença, mas deixou subtendido. “Não sei ainda, estou no interior”, disse ao O Estado.

A construção do empreendimento começou em 2011, na gestão de Puccinelli, e tinha expectativa de entrega em 2013. Entretanto, a obra foi paralisada por conta de irregularidades. Com a interrupção, o prazo de conclusão foi adiado para outubro de 2014 e depois para dezembro do mesmo ano, mas, mesmo com o adiamento, a obra não foi finalizada e ficou quase quatro anos paralisada.

No início de 2018, depois de novo acordo costurado por órgãos de controle, o governo estadual anunciou a assinatura de contratos para a conclusão das obras do Aquário do Pantanal. Estimada em R$ 84.749.754,23, calcula-se como custo final do prédio R$ 200 milhões. Mas a real retomada se deu na atual gestão do governador Reinaldo Azambuja (PSDB) em 2019, ou seja, seis anos depois.

E nesses quase três anos para conclusão do empreendimento, foram 13 contratos cumpridos sob supervisão do GTI (Grupo de Trabalho Interinstitucional), formado por representantes do governo, Assembleia Legislativa, TJMS (Tribunal de Justiça de MS), TCE, MPE (Ministério Público Estadual), OAB/MS (Ordem dos Advogados do Brasil de MS) e PGE (Procuradoria-Geral do Estado).

O Grupo Cataratas iria administrar o local, mas desistiu do contrato de concessão no modelo PPP (Parceria Público Privada). Com isso, o Estado é quem vai assumir a gestão temporária do Bioparque. O secretário de infraestrutura e pré-candidato ao governo Eduardo Riedel destacou do porque da mudança no nome de Aquário para Bioparque Pantanal.

“É uma mudança conceitual. Agora começa uma nova história. Esse equipamento tem um potencial muito maior do que ser um simples aquário. As coisas mudam e por isso será o Bioparque Pantanal”, justificou.