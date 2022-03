Perseguição policial no bairro Tiradentes termina com suspeito baleado e protesto de moradores

A noite de ontem (25) no bairro Tiradentes foi marcada por violência e confrontos entre policiais militares e populares. Atendendo a chamados que alertavam sobre tiros sendo disparados pelo bairro, os agentes de segurança pública foram até o local e se envolveram em um confronto com o suspeito. Pessoas que acompanhavam a situação agrediram as viaturas com xingamentos e atirando pedras e garrafas.

A denúncia dizia que um motorista estaria efetuando disparos com arma de fogo de dentro de um veículo na Rua da Tuba. Uma equipe da Polícia Militar se deslocou até o local e identificou um Volkswagen Gol verde, duas portas, que não obedeceu à ordem de parada e acelerou pelo bairro.

A perseguição teve fim no cruzamento da via com a Rua dos Metais, quando, de acordo com o boletim de ocorrência, o autor teria descido do carro e atirado com um revólver calibre 38 contra a viatura. Os policiais responderam e atingiram o rapaz com três tiros: um de raspão no braço, um na perna e outro na região do tórax.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar socorro à vítima, mas, ainda segundo o relato, os agentes foram cercados membros da vizinhança enquanto aguardavam e passaram a ser hostilizados. Eles precisaram chamar reforço policial e foram alvo de ameaças. Novos disparos teriam sido feitos por um morador não identificado durante a confusão e até mesmo uma garrafa de vidro foi lançada contra o painel de um dos veículos policiais.

A responsável pelo ataque afirmou ser irmão do indivíduo baleado e foi detida. Nervosa e tentando resistir à prisão, ela xingou os oficiais e precisou ser algemada. A jovem de 26 anos foi levada para a Depac/Cepol; já o seu irmão foi encaminhado para a Santa Casa.

O automóvel do suspeito foi guinchado e encaminhado para o pátio da 4ª Delegacia de Polícia. Após revista, a PM encontrou dentro dele 95 g de maconha.