Ex-deputado Juarez Marques Batista morre de câncer em MS

O ex-deputado federal Juarez Marques Batista morreu aos 85 anos, vítima de um câncer. A família informou que o falecimento foi na terça-feira (8) e que o corpo será cremado em cerimônia nesta quarta-feira (9), em Campo Grande, Capital de Mato Grosso do Sul.

A OAB-MS (Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul) emitiu nota em que lamenta o falecimento do advogado. O Presidente da sigla regional Bitto Pereira também lamentou o falecimento do colega.

“Doutor Juarez Marques Batista teve uma história de serviços prestados à OAB/MS e advocacia sul-mato-grossense, especialmente na pauta de prerrogativas, tendo sido Presidente da CDA (Comissão de Defesa e Assistência das Prerrogativas dos Advogados). Nossos sentimentos aos familiares e amigos”.

Juarez era advogado e foi secretário de Justiça de Mato Grosso do Sul. Como suplente, ele foi deputado pelo PSDB na Câmara entre outubro de 1988 e abril de 1989 e entre setembro e dezembro de 1989.

Natural de Amambaí, se formou em Direito pela antiga FUCMT em 1970 e um ano depois recebeu a carteira da OAB. Na OAB-MS, foi Presidente e membro de Comissões. Foi bancário, contador e em 1988 assumiu o mandato de Deputado Federal como suplente na vaga do Dep. Plínio Martins.

Foi também apoiador da reestruturação do MPE (Ministério Público Estadual) como Secretário de Estado de Justiça, de quem fui o Secretário Adjunto. Por suas mãos a Defensoria Pública foi oficialmente criada e desmembrada do MPE.

Cerimônia

O corpo será velado no Cemitério Jardim das Palmeiras, Av. Tamandaré, 6934 – Seminário, Campo Grande, no período das 14:00 às 16:00, quando o corpo será levado ao Crematório de Campo Grande para a cerimônia de despedida.