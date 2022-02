Projeto Green Rockers estreia em Campo Grande para reviver as culturas Techno e Reggae em fevereiro

Dois movimentos importantes para a cultura campo-grandense, o techno e o reggae, estão há algum tempo sem local fixo para reunir pessoas desde que os bares Rockers, e Pantanal Underground fecharam suas portas. Pensando justamente no resgate desses dois movimentos culturais é que Diego Manciba se juntou ao DJ Andre Garde para promover um mês inteiro de encontros com o Green Rockers, projeto que estreia já nesta quinta-feira, 10, às 20 horas, na Estância das Flores.

O evento ocorre semanalmente durante todo o mês de fevereiro. O projeto Green Rockers conta com dois ambientes. Na área interna apresentam-se os DJ DJR, Nik Ros, Leopoldo Ceni e Andre Garde. Na área externa o Rockers Sound System toca o melhor do reggae music com o sistema de som comandado por Manciba e Daniel Jah Rebel.

Para Andre Garde, a expectativa é de que esse evento abrace os jovens que estão órfãos de bares como a Brava, o Resista, o 21 Music e tantos outros que encerraram atividades antes e durante a pandemia.

“O movimento clubber já foi muito forte em Campo Grande. Não por acaso tivemos o primeiro D-Edge do Brasil por aqui. De lá pra cá, tentamos algumas vezes montar um espaço em que o techno ganhasse vida, mas sempre tivemos problema com a burocratização da Lei do Silêncio. Aí veio o Rennan, da Rádio Paulista, e abriu as portas da Estância das Flores para nós”, diz ele.

Manciba diz que a ideia é consolidar essa agenda sólida de eventos, com estrutura de primeira. “É para a galera saber onde ir quando falar em reggae. Vamos estar lá cantando, dançando e agradecendo por estar vivo. Honrando aqueles que foram durante essa pandemia. A nossa ideia é se divertir com consciência mesmo”, afirma.

Rockers Sound e Pantanal Underground têm histórias que jamais serão esquecidas

Este novo projeto surge de coletivos que antes movimentavam a Capital e da união de amigos que tem a discotecagem em comum. O Rockers Sound System, por exemplo, começou sua atuação 2008 com a missão de difundir a música reggae e a cultura periférica. Foi idealizado para ser um meio de comunicação do povo para o povo.

Ocupando praças, ruas e espaços públicos de diversos bairros da cidade, Rockers Sound System é o Primeiro sistema de som especializado em música Reggae no estado do Mato Grosso do Sul. O coletivo já trabalhou com vários artistas locais como Marina Peralta, André Stábile, Vinil Moraes, Xaras Gabriel e Magno Abreu. Também artistas nacionais e mundiais, Jimmy Luv (SP), Lei di Dai (SP), Michel Irie (SP), Guilherme Adonai (PR) Jeru Banto (RJ), YT (UK), Little John (JA), Wayne Jarrett (JA) e Marcia Griffiths(JÁ).

Já o PU (Pantanal Underground) surgiu em 2015 com a intenção de ser um estúdio compartilhado, escola de discotecagem e produção. O local passou também funcionar como pub aos fins de semana, recebendo grandes DJs, como o legendário Rogerio Animal (PR) o espanhol Greencross e o residente de um dos clubes mais undergrounds do mundo, Holgi Star (Tresor – Berlim). Mas devido à falta de documentação, teve duração de menos de um ano.

Essa junção das duas tribos ocorria às sextas feiras no Rockers Bar e foi batizada de The Green Club. Daí o nome Green Rockers.

Serviço – A Estância das Flores está localizada na Av. Cônsul Assaf Trad, 3484, Cel. Antonino.