Ex-Chefe de Gabinete da Prefeitura é condenado por tentativa de homicídio

Valdenir Feliciano da Silva, 46 anos, ex-Chefe de Gabinete da Prefeitura de Ivinhema, município a 320 quilômetros de Campo Grande, foi condenado por tentativa qualificada de homicídio, com pena de cinco anos, que deverá ser inicialmente cumprida em regime semiaberto.

O ex-servidor passou por júri na tarde da última quinta-feira (22). O debate entre o Ministério Público de Mato Grosso do Sul, conduzido pelo Promotor de Justiça Daniel do Nascimento Britto, e a Defesa levou os jurados a acatarem os argumentos da acusação, condenando o réu V. F. da S. (47), conhecido como “Tutinha”, por tentativa de homicídio contra a vítima E.R.O.S., no dia 22 de dezembro de 2022.

O crime

O então chefe de gabinete da prefeitura teria perseguido a vítima até um posto de gasolina, onde fez diversos disparos contra o homem, que seria atual namorado de sua ex. O caso aconteceu em dezembro de 2022.

Após colidir com sua caminhonete contra a traseira do veículo da vítima, passou a efetuar diversos disparos, visando a atingi-lo. No total, foram 8 (oito) disparos efetuados com uma pistola 9mm, os quais atingiram o veículo em que estava a vítima que, por sorte, não foi atingida. Na ocasião, o posto de gasolina estava aberto e várias pessoas que se encontravam no local correram procurando abrigo.

Com informações do MPMS.