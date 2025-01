EUA enviam tropas para a fronteira com o México em ação contra imigração ilegal

Na quarta-feira (22), o Departamento de Defesa dos Estados Unidos anunciou o envio de tropas para a fronteira com o México, com um total inicial de 1.500 militares a serem deslocados para a região. Este número pode aumentar para até 10 mil nos próximos meses, conforme as autoridades buscam conter a entrada de imigrantes ilegais, uma das promessas centrais de campanha do presidente Donald Trump.

“Vamos parar essas invasões nas nossas fronteiras. Todas essas pessoas que entraram ilegalmente estarão, de uma forma ou de outra, voltando para casa”, declarou Trump em seu último discurso antes da posse, em 20 de janeiro, reafirmando seu compromisso com a segurança nas fronteiras.

Os 1.500 militares designados inicialmente terão a tarefa de instalar barreiras físicas e realizar outras missões de patrulha na fronteira. Dentre esses, 1.000 são soldados e 500 são fuzileiros navais que, até então, estavam envolvidos no combate a incêndios florestais em Los Angeles. Com a chegada dessas tropas, a presença militar na região chegará a 2.500, representando um aumento de 60% nas forças ativas.

Além do reforço militar, o governo Trump também anunciou a alocação de recursos aéreos e de inteligência para apoiar as operações de segurança já em andamento. Essas medidas indicam uma escalada na abordagem do governo em relação à imigração ilegal.

Na mesma data, a Câmara dos Estados Unidos aprovou um projeto de lei que exige a detenção de imigrantes ilegais que cometem crimes violentos ou roubo, marcando a primeira vitória legislativa de Trump em seu novo mandato. Essa aprovação é vista como um passo importante para a implementação das políticas de segurança desejadas pelo presidente.

Com informações do SBT News

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais