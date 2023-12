Secretária promove encontro sobre a violência contra a comunidade LGBTQIA+

No dia 26 de maio, a Secretaria do Estado, de Assistência Social e dos Direitos Humanos (SEAD) realizará o evento “Dialogando sobre diversidade, no contexto dos direitos humanos”. O encontro visa promover uma reflexão sobre as violências enfrentadas pela população LGBTQIA+ nas sociedades contemporâneas e seus impactos tanto na esfera pública quanto na privada. A atividade acontecerá no auditório da receita federal, localizado no parque dos poderes, a partir das 8h.

Organizado pela secretaria executiva de direitos humanos da SEAD, o evento busca abordar uma realidade preocupante. Conforme os dados do observatório de mortes e violência LGBTI+, colocando o Brasil como o país que mais mata indivíduos dessa comunidade no mundo.

O encontro contará com a presença de palestrantes renomados, entre eles, o Defensor Público Estadual Mateus Sutana e o professor doutor da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) Tiago Duque. Esses especialistas contribuíram com suas perspectivas e conhecimentos parar enriquecer as discussões sobre diversidade e direitos humanos.

Além da SEAD, o evento conta com o apoio da secretaria de estado de educação (SED) e da secretaria de estado e turismo, esporte, cultura e cidadania (Setescc). A iniciativa é aberta, gratuita e voltada para a sociedade civil, em geral, visando alcançar um público amplo e promover uma conscientização coletiva sobre a importância de combater a violência e a discriminação contra a comunidade LGBTQIA+.

Dados do Dossiê de Mortes e Violências contra a comunidade LGBTQIAP+ no Brasil, denunciam que durante o ano de 2022 ocorreram 273 mortes LGBT de forma violenta no país. Dessas mortes 228 foram assassinatos, 30 suicídios e 15 outras causas.

Esse evento representa uma oportunidade valiosa para a sociedade se unir e refletir sobre a necessidade de garantir os direitos humanos e combater todas as formas de violência e preconceito contra a comunidade LGBTQIA+. A presença de especialistas e a abertura do diálogo são passos importantes para promover uma sociedade mais inclusiva e igualitária.

Serviço:

– Encontro “Dialogando sobre diversidade, no contexto dos Direitos Humanos”

– Data: Sexta-feira, 26 de maio, às 8h

– Local: Auditório da Receita Federal, no Parque dos Poderes. Avenida Desembargador Leão Neto do Carmo, 3.

