Policia Civil incinera mais de 900kg de drogas

Entorpecentes do tipo crack, skunk, maconha, haxixe, pasta base e cocaína apreendidos em operação no Estado foram incinerados na tarde desta quinta-feira (25), em Bataguassu. Foram mais de 900kg de entorpecentes foram incinerados no combate contra o crime.

A maioria das drogas foi apreendida durante ações das Polícias Civil, Militar, Rodoviária e Federal.

A incineração foi realizada nas instalações de um frigorífico da cidade e foi coordenada pela Delegacia de Polícia Civil de Bataguassu, contando com o apoio da Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Ministério Público, Poder Judiciário e Prefeitura de Bataguassu.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram