Empresários do setor de tecnologia recebem vereador Maicon Nogueira e endossam projeto de que reduz alíquota de ISS

Presidente da Comissão Permanente de Ciência, Tecnologia, Inovação e Empreendedorismo, o vereador Maicon Nogueira se reuniu com empresários do setor de tecnologia, informática e startups na empresa nesta segunda-feira (21). Na ocasião foi feita uma carta de apoio integral para a sanção do projeto de lei, aprovado pela Câmara Municipal, que reduz alíquota de ISS do setor, de 5% para 2%.

Para o empresário Luciano Gomes, da Dataway Tecnologia e Informação, nenhum parlamentar defendeu o segmento como o vereador Maicon, em tão pouco tempo. “Foi secretário municipal da juventude, é cientista político por formação e fez um trabalho extraordinário, possuindo um grande potencial político. Fez um belíssimo trabalho em seis meses, na CPI dos ônibus, trabalho importante para a população. E ele não está vendo o lado só dos menos favorecidos, como também o nosso, sobretudo do setor de tecnologia”, declarou.

Para o autor do projeto, todas as cidades que reduziram impostos para o setor de tecnologia aumentaram significativamente as arrecadações, e por isso o setor cresceu com o incentivo. “Temos o exemplo de Florianópolis, Belo Horizonte, Curitiba, Recife e várias outras. Sempre incentivei o empreendedorismo e me preparei por muitos anos para pautar projetos que gerem impacto de verdade e fico feliz de viver esse momento e ser reconhecido por fazer o que combinei em campanha”, ressaltou Maicon.

PROJETO

O projeto de Lei Complementar n. 975/2025, que reduz para 2% (dois por cento) a alíquota do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN incidente sobre os serviços prestados por startups de informática, empresas de informática e congêneres, foi discutido e aprovado, na sessão ordinária do último dia 10.

Conforme a justificativa, os incentivos concedidos beneficiarão não só os empreendedores, mas sim toda a população, pois vai gerar empregos, fortalecerá a economia local e tornará o comércio e a prestação de serviços mais dinâmicos. “Não existe futuro em Campo Grande sem apoiar quem faz tecnologia e inovação acontecer”, salientou o parlamentar.

